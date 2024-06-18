Спасатели ищут красноярца, который пропал во время шторма в Сочи

В Сочи спасатели занимаются поисками красноярца, который пропал во время шторма. Об этом сообщает пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России.

По информации пресс-службы, 24-летний мужчина из Красноярска пропал 16 июня на центральном пляже поселка Лазаревское. Сообщается, что он купался во время шторма.

Сотрудники экстренных служб уже осмотрели акваторию Лазаревского и Центрального районов, прибрежную зону, а также акваторию Черного моря в километре от берега. Прочие детали и обстоятельства не уточняются.

До этого в Сочи пропала 20-летняя туристка из Липецкой области, которую унесло в море волной. Сестра исчезнувшей рассказала, что никто из очевидцев не помог ее сестре, которую волны выносили на берег несколько раз.

Ранее спасатель объяснил, как действовать, если морская волна сбила с ног.