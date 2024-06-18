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Пользователей соцсетей удивило наличие педали в туалете самолета

Mirror: соцсети удивила педаль в туалете самолета, открывающая мусорный бак

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Shutterstock/FOTODOM

Пользователей соцсетей удивила педаль в туалете самолета, пишет Mirror. Люди признаются, что не подозревали о ее существовании.

Как рассказал пассажир самолета, обнаруживший педаль, туалет в лайнере — на самое приятное место. Мусорное ведро, которое находится под раковиной, нужно открывать руками, чтобы выкинуть туда бумажные полотенца, но благодаря его открытию теперь можно не переживать за чистоту рук.

По словам мужчины, он обнаружил рядом с ведром едва заметную педаль, нажатие на которую открывает крышку. После этого пассажир сфотографировал ее и опубликовал снимок в соцсетях.

«Вы знали об этом?» — спросил он у подписчиков.

Судя по реакции зрителей, для них наличие педали в туалете тоже стало открытием.

«Я работаю на самолете и никогда такого не видел», — признаются комментаторы.

Ранее пассажир самолета надел 13 рубашек, 5 трусов и 6 пар брюк, чтобы не платить за багаж.

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