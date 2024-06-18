Обвиняемой в оправдании терроризма Кеворковой продлили содержание в СИЗО

Журналистке Надежде Кеворковой, обвиняемой в оправдании терроризма, продлили содержание в СИЗО на два месяца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил обвиняемой Кеворковой меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 6 августа», — сообщили в суде.

Газета «Известия» со ссылкой на источник писала, что в своем Telegram-канале блогер публиковала посты, оправдывающие нападение бандгруппы Шамиля Басаева на Нальчик в 2005 году, а также деятельность «Движения Талибан» (организация запрещена в России). По данным издания, журналистка якобы находится в дружеских отношениях с террористами.

Спецподразделение МВД и следователи пришли с обыском в квартиру женщины утром 6 мая. В ее квартире обнаружили плакаты в поддержку запрещенной организации. Журналистка свою вину не признает. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

До этого журналистка и писательница Надежда Кеворкова была внесена в перечень террористов и экстремистов.

Ранее Верховный суд не изменил приговор члену сообщества «Граждане СССР» (организация запрещена в России).