Верховные суды стран БРИКС оценили передовой опыт России по цифровизации правосудия

Представители зарубежных высших судов, собравшиеся на Форуме председателей высших инстанций стран БРИКС в Сочи, отметили передовой опыт Верховного суда РФ в области применения высоких технологий в сфере судопроизводства, единый подход к трактовке законодательства, а также подготовку кадров для судебной системы. Об этом сообщает РАПСИ.

Участники форума дали высокую оценку работе российских коллег в области цифровизации судебной системы и формирования единообразной судебной практики, а также выразили желание перенять этот опыт.

Сообщается, в рамках форума председатель ВС РФ Ирина Подносова провела двусторонние встречи с главой Верховного Народного Суда КНР Чжан Цзюнем, председателем Кассационного суда Египта Хосни Абдель-Латифом, руководителем Федерального Верховного суда Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммедом Аль-Захири и другими главами высших судов.

Во время беседы с председателем ВНС КНР, Подносова заявила, что Россию и Китай связывают многолетние традиции дружбы и стратегического партнерства, в том числе в области правосудия.

Она подчеркнула, что важной базой взаимодействия являются Соглашения о сотрудничестве от 2006 года и Меморандум о взаимопонимании по вопросам судебного обмена и сотрудничества от 2018 года.

Подносова также отметила роль китайской стороны в развитии судебно-правового взаимодействия.

На встрече с коллегами из Египта глава ВС РФ выступила за расширение взаимодействия между судебными системами двух стран.

С председателем Верховного суда Белоруссии Валентином Сукало Подносова обсудила возможное вступление республики в БРИКС, которое может произойти осенью, а также взаимосвязь судебных споров и экономического развития.