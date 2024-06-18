В одной столице Европы стали запасать воду и электрогенераторы в бункерах

Мэр Варшавы Рафал Тшасковский заявил, что власти города начали готовить запасы воды и электрогенераторов в бункерах и убежищах. Об этом сообщает wPolityce.

По его словам, городские власти готовят склады, чтобы там хранить дополнительное оборудование, например, генераторы. Тшасковский подчеркнул, что необходимо быть готовым к любой ситуации.

По словам Тшасковского, в убежищах, включая переоборудованные подземные парковки и метро, смогут укрыться до 3 млн человек при нынешнем населении Варшавы в 1,8 млн горожан.

До этого стало известно, что в России могут появиться мобильные убежища модульного типа для защиты населения от воздействия всех видов оружия, в том числе ядерного.

В январе директор компании «Доргеотех» Алексей Девятилов заявлял, что линейка новых фортификационных сооружений для защиты личного состава Вооруженных сил РФ от поражения осколочно-фугасными снарядами пройдет государственные испытания.

До этого Девятилов рассказывал, что экспериментальный мобильный бункер-укрытие спас шестерых бойцов Вооруженных сил РФ. Он заявил, что бункер успешно справился со своей задачей. Однако при этом соблюдались не все правила эксплуатации.

Ранее Гладков назвал количество установленных в Белгородской области убежищ.