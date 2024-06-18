В Подмосковье у ребенка обнаружили крупную кисту с волосами, зубами и костями

Жительница Электростали попала в больницу с крупным новообразованием. Об этом сообщает минздрав региона в официальном Telegram-канале.

Пациентка жаловалась на боль в животе, тошноту и слабость, после чего 12-летнему ребенку назначили УЗИ. Выяснилось, что в яичнике у нее появилось 20-сантиметровое новообразование.

Медики оперативно провели лапароскопическую операцию, которая не повлияла на репродуктивную функцию.

«Киста оказалась доброкачественной тератомой, т.е. эмбрионально-клеточной опухолью, внутри которой находились волосы, зубы и элементы костей», – поделились в ведомстве.

На данный момент ребенок уже находится дома. Девочка занимается спортом, но возобновить занятия она сможет только через месяц.

До этого подобный случай произошел в Доминикане. Школьница пожаловалась матери на боль в животе, и родительница подумала, что это аппендицит, поэтому сразу же обратилась к медикам. Во время операции у 12-летней пациентки в опухоли обнаружили волосы и жировую ткань.

Ранее опухоль головного мозга размером с теннисный мяч удалили пациентке новосибирские врачи.