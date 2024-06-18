Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Подмосковье у ребенка обнаружили крупную кисту с волосами, зубами и костями

В Подмосковье спасли ребенка с двадцатисантиметровой кистой с волосами и зубами

close
100%
Freepik.com

Жительница Электростали попала в больницу с крупным новообразованием. Об этом сообщает минздрав региона в официальном Telegram-канале.

Пациентка жаловалась на боль в животе, тошноту и слабость, после чего 12-летнему ребенку назначили УЗИ. Выяснилось, что в яичнике у нее появилось 20-сантиметровое новообразование.

Медики оперативно провели лапароскопическую операцию, которая не повлияла на репродуктивную функцию.

«Киста оказалась доброкачественной тератомой, т.е. эмбрионально-клеточной опухолью, внутри которой находились волосы, зубы и элементы костей», – поделились в ведомстве.

На данный момент ребенок уже находится дома. Девочка занимается спортом, но возобновить занятия она сможет только через месяц.

До этого подобный случай произошел в Доминикане. Школьница пожаловалась матери на боль в животе, и родительница подумала, что это аппендицит, поэтому сразу же обратилась к медикам. Во время операции у 12-летней пациентки в опухоли обнаружили волосы и жировую ткань.

Ранее опухоль головного мозга размером с теннисный мяч удалили пациентке новосибирские врачи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами