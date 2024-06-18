СМИ сообщают, что один из террористов выжил при штурме СИЗО в Ростове-на-Дону

Один из террористов выжил при штурме СИЗО в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным Telegram-канала, он получил ранение в голову.

«Он находится в тяжелом состоянии в реанимации нейрохирургии одной из ростовских больниц», — говорится в сообщении.

Как сообщает RT, выживший — Дмитрий Камнеев 1996 года рождения.

Согласно данным ФСИН, все захватившие заложников в СИЗО-1 Ростова-на-Дону были ликвидированы во время штурма.

До этого РИА Новости сообщало, что в следственном изоляторе Ростова-на-Дону во время обыска после захвата изъяли заложников несколько запрещенных предметов.

16 июня заключенные ростовского СИЗО-1 взяли в заложники двух сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний.

Нападавшие назвали себя сторонниками ИГ (организация запрещена в России). Часть из них осуждена за подготовку теракта — попытку подрыва здания Верховного суда Карачаево-Черкесской Республики в 2023 году. Они потребовали машину и освобождения.

Ранее в Госдуме предложили провести в российских тюрьмах проверку на радикализм.