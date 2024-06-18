Курганский полицейский с супругой попались на производстве наркотиков у себя дома

В Кургане сотрудника полиции и его супругу заподозрили в производстве наркотиков на дому. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источники, приближенные к силовому ведомству.

По информации агентства, сержанта патрульно-постовой службы задержали при производстве наркотиков в его собственной квартире. Источник сообщил, что полицейскому в незаконной деятельности могла помогать его жена.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. По версии следствия, супруги вместе изготавливали запрещенные вещества, а затем расфасовывали их у себя дома. Прочие детали на данный момент не уточняются.

До этого участников ОПГ, организовавших кустарную лабораторию в Новой Москве, осудили за покушение на сбыт девяти килограммов мефедрона. Сообщники получили от 12 до 21 года лишения свободы.

Ранее в Амурской области изъяли партию наркотиков на девять миллионов рублей.