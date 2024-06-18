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Россиянин выстрелил в знакомого, чтобы уехать на СВО из колонии, но получил условный срок

В Томской области мужчина прострелил ногу знакомому ради отправки на СВО

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Depositphotos

Житель поселка в Томской области Алексей Орлов выстрелил в своего знакомого, чтобы получить тюремный срок, после чего подписать контракт с министерством обороны и отправиться в зону проведения спецоперации, но получил условный срок. Приговор опубликован на сайте Верхнекетского районного суда Томской области.

Отмечается, что 2 января к Орлову приехал его друг, чтобы решить давний конфликт. Мужчины не смогли договориться и поругались, распивая во время ссоры алкоголь. В ходе беседы Орлов заявил своему собеседнику, что дважды посещал в военкомат, чтобы отправиться на СВО, но ему отказывали из-за отсутствия местной прописки. Орлов также предположил, что он мог бы отправиться в зону СВО из тюрьмы. Друг начал шутить, а затем и угрожать ему. Орлов выстрелил в собутыльника из охотничьего ружья.

Орлов рассказал, что изначально целился в голову своему другу, но тот отмахнулся от ружья, после чего почувствовал боль в левом бедре. Отмечается, что Орлов сказал своему другу: «по-другому никак, ты мой билет на СВО».

При этом суд приговорил Орлова к двум годам колонии условно.

13 июня Нальчикский гарнизонный военный суд вынес приговор участнику специальной военной операции Мархиеву А.Х., который расстрелял своего соседа из автомата за интимную переписку с его женой.

Ранее двоюродную сестру участника СВО выдворили из России.

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