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В Подмосковье назвали количество отловленных для вакцинации собак

Более 5 тыс. бездомных собак отловили в Подмосковье с начала 2024 года

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Shutterstock/Nadezhda Zaitceva

Более 5 тыс. бездомных собак отловили в Подмосковье для вакцинации и стерилизации с начала 2024 года, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Собак отлавливают для стерилизации, вакцинации и выпуска в прежнюю среду обитания для предотвращения развития бешенства в рамках программы по регулированию численности безнадзорных животных «ОСВВ».

Как отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных, специалисты обращаются с собаками максимально аккуратно, чтобы не навредить животным.

«Бездомных собак привозят в приюты и после обязательного карантина проводят необходимое медицинское вмешательство», — сказал он.

По словам Двойных, собакам также устанавливают микрочип с уникальным номером.

В ведомстве напомнили, что жители региона могут сообщить о собаке без владельца по единому телефону колл-центра.

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