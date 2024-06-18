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В Госдуму внесут законопроект об увековечении памяти жертв геноцида в годы ВОВ

Депутат Занко: в России закрепят понятие «геноцид советского народа»

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Depositphotos

В инициированном «Единой Россией» законопроекте об увековечении памяти жертв геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны впервые закрепят понятие «геноцид советского народа», рассказала зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко.

«Это — действия нацистской Германии и ее союзников, направленные на полное или частичное уничтожение национальных, этнических и расовых групп, населявших территорию СССР в период Великой Отечественной войны», — сказала она.

Занко отметила, что в законопроекте будут разграничены полномочия органов власти разного уровня в сфере увековечения памяти жертв геноцида советского народа.

«Нередко случались проблемы с финансированием поисковых работ, перезахоронением останков, созданием мемориалов», — добавила она.

По словам Занко, в законопроекте пропишут введение моратория на строительные и земляные работы при обнаружении останков жертв геноцида в годы ВОВ.

«Сейчас такой мораторий вводится, если только обнаружены останки защитников Отечества», — заключила она.

Напомним, ранее стало известно, что в Госдуму внесут законопроект «Об увековечении памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.».

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