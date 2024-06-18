Нефтяная компания займется развитием клиентских сервисов на своих АЗС

На автозаправочных комплексах «Роснефти» в Москве и Западной Сибири появились кассы самообслуживания, сообщается на сайте компании.

Предполагается, что такое решение автоматизирует процесс оплаты без участия кассира. Кроме того, кассы самообслуживания позволят клиентам уменьшить время ожидания в очередях, а также повысить качество обслуживания на АЗС и увеличить их пропускную способность.

Как уточнили в «Роснефти», основным преимуществом терминалов стала бесперебойная работа, обеспеченная возможностью оперативного переключения на резервный канал связи.

Кроме того, в новых терминалах компании возможно оплачивать покупки банковскими и топливными картами, а также картой лояльности «Семейная команда».

«Терминалы дополняют собой уже имеющиеся рабочие кассовые места», — говорится в сообщении.

Также установка новых терминалов обеспечивает реализацию программы импортозамещения и дает новые возможности для развития клиентских сервисов.

Напомним, первая установка таких терминалов была проведена в сентябре прошлого года. На данный момент новые кассы установлены уже на 230 АЗС компании в Москве и Западной Сибири. В «Роснефти» рассказали, что до конца года планируется установить кассы самообслуживания на АЗС в Восточной Сибири.