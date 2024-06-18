Врачи рассказали, как не получить солнечный ожог при загаре

При неправильном подходе к загару солнечное излучение может нанести серьезный вред здоровью и даже привести к ожогу и реанимации. Чтобы избежать этого, нужно знать фототип своей кожи и особенности климатической зоны, заявила в беседе с 360.ru врач-дерматолог, косметолог и трихолог клиники «Люмиренс» Татьяна Егорова.

«Процесс принятия солнечных ванн похож на питье вина. Если выпить немного, пойдет на пользу. Если злоупотреблять, то «поедет» печень», — отметила врач.

Всего есть шесть фототипов, к первым из которых относятся обладатели светлой кожи, которым нельзя долго находиться на солнце. Особенно это касается рыжих людей со светлой кожей — им рекомендуется не загорать дольше 15 минут, подчеркнула Егорова.

При умеренном загаре человек получает небольшое излучение, что активизирует выработку витамина D. Однако если превысить норму, то полезные свойства солнечного излучения сводятся на нет. Поэтому перед выходом на солнце важно выбрать солнцезащитный крем с учетом типов климатической зоны. В качестве примера врач привела Москву и Московскую область — здесь, по ее словам, достаточно нанести на кожу крем с защитой SPF 50+ для пребывания под прямыми солнечными лучами до полудня не более одного часа.

«Если человек не пользуется солнцезащитным кремом и отдыхает под березой, велика вероятность, что он обгорит», — заключила дерматолог.

Напомним, до этого жительница Петербурга оказалась в больнице после того, как позагорала около дома. 21-летняя девушка получила ожог 80% тела первой степени и ожог 2% тела второй степени, ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

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