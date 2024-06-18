В Саратове женщина нашла червя в заказанных роллах

В Саратове местная жительница пожаловалась на то, что нашла червя в роллах из суши-бара Osaka. Об этом сообщает sarinform.ru.

По ее словам, ее также насторожило то, что продукт был «с тухлым горьким привкусом и запахом». Она уточнила, что сообщила об этом в заведение и «предложила забрать оставшиеся роллы».

«На следующий день кто-то из сотрудников связался со мной, чтобы узнать, куда вернуть деньги за заказ и лекарства. Обещали также выяснить обстоятельства инцидента и разобраться, но обратной связи так и не было. Написано обращение в Роспотребнадзор», — добавила жительница Саратова.

Управляющая суши-баром Татьяна подтвердила, что жалоба поступила через техническую поддержку. Она уточнила, что руководство заведения приехало в филиал на улице Огородная, откуда была сделана доставка, перед открытием смены. Однако, по ее словам, насекомые и испорченные продукты найдены не были.

«Смотрели — нет червяков. Мы принесли извинения, сказали, что примем все меры. Мы все проверили: даты, сроки, поставщиков», — сказала управляющая.

Врач-паразитолог Эдуард Бартули до этого говорил, что суши могут стать причиной заражения опасными заболеваниями из-за содержания в них вредных микроорганизмов. В летнее время от этого блюда лучше отказаться, а при употреблении в пищу рыбы подвергать ее длительной термообработке, посоветовал он.

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