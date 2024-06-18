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Девушка схватила нож с прилавка в магазине и набросилась на посетителей в Подмосковье

В Подмосковье девушка с ножом напала на посетителей магазина

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Shutterstock

В Подмосковье 19-летняя девушка схватила нож с прилавка магазина и напала на посетителей. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел в городе Воскресенске. Предварительно, находившаяся в одной из торговых точек сети магазинов девушка внезапно схватила с прилавка нож и стала бросаться на других посетителей.

Сообщается, что в результате действий девушки никто не пострадал. Несколько мужчин удерживали агрессоршу до приезда на место сотрудников правоохранительных органов.

В ближайшее время девушку доставят на допрос к следователю. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

До этого конфликт из-за чиха в пивном магазине Анапы закончился поножовщиной. Один из находившихся в торговом зале клиентов сделал другому замечание в грубой форме, а его оппонент достал нож.

Ранее неизвестные ранили ножом пятерых человек в супермаркете на северо-востоке Франции.

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