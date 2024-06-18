В Общественной палате Москвы отметили рост доверия москвичей к выборам

Доверие жителей столицы к выборам растет. Об этом рассказал председатель комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю Общественной палаты Москвы Вадим Ковалев, сообщает агентство «Москва».

По его словам, существует ряд исследований, подтверждающих рост доверия жителей Москвы к выборам. При этом Ковалев подчеркнул, что непосредственную роль в этом играют Общественная палата столицы и штаб, работающий на ее площадке.

Он отметил, что рост явки и увеличивающееся число москвичей, голосующих на выборах, стали основным показателем роста доверия к выборам.

«Это может происходить только тогда, когда люди знают, что их мнение важно, их мнение учитывается, их мнение действительно будет учтено и безукоризненно, что все голоса будут правильно подсчитаны», — сказал Ковалев.

Председатель комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю Общественной палаты столицы считает, что с отсутствием доверия такая явка была бы невозможна.

Напомним, выборы в Московскую городскую думу пройдут 6–8 сентября 2024 года.