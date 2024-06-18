В Госдуме призвали отменить мораторий на проверки бизнеса после массового заболевания ботулизмом

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный заявил «Газете.Ru», что мораторий на проверки бизнеса стал основной причиной массового заражения ботулизмом в нескольких городах России. По мнению депутата, из-за запрета на проверки предприниматели не соблюдают санитарные нормы, поэтому этот запрет нужно отменить.

«На сегодня мораторий не позволяет проверять никого. На мой взгляд, именно следствием моратория является то, что сегодня многие наши предприниматели спустя рукава относятся к исполнению своих обязанностей, к соблюдению санитарных норм — это и привело к столь массовому отравлению и заболеванию ботулизмом. Никакой тут дополнительной ответственности не требуется, требуется просто отменить мораторий по отношению к этим проверкам. Здесь речь идет о всех потенциально рискованных направлениях, которые могут повлиять на жизнь и здоровье», — сказал он.

В Москве, Нижнем Новгороде и Казани произошло массовое заражение людей ботулизмом. В столице количество пострадавших превысило 120 человек, 30 из них попали в реанимацию. Еще 20 человек, по данным минздрава, госпитализированы в Подмосковье. По данным Роспотребнадзора, часть из этих людей ела салат лобио от ООО «Локалкитчен» (бренд «Кухня на районе»), другие — салат с тунцом, фасолью и яблоком от ООО «Гастропорт». Пострадавшим, которые в настоящее время находятся в больницах, от 18 до 46 лет.

По данным Telegram-канала Baza, причиной отравления стала консервированная фасоль, изготовленная компанией «Савон-К». Как именно возбудитель ботулизма оказался в консервированном продукте, пока неизвестно.

Столичный Следственный комитет возбудил уголовное дело о незаконной миграции после массового отравления, а сервис «Кухня на районе» временно прекратил работу. Гендиректор «Кухни» и еще двое человек были задержаны по делу об отравлении.

Ранее на складах в Москве пытались уничтожить продукцию после инцидента с отравлениями.