Россияне стали чаще заказывать экспресс-доставку банковских карт

Чаще всего услугой экспресс-доставки дебетовых карт пользуются жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Новосибирска и Казани, следует из результатов опроса Сбера, аналитики которого решили узнать спрос на услугу среди клиентов банка.

«Мы рады, что наш бесплатный сервис быстрой доставки карт оказался столь востребованным. Это удобно всем, кто ценит свое время», — отметил директор дивизиона «Кошелек клиента» Сбербанка Игорь Ковалев.

Он добавил, что всего услугой могут воспользоваться жители 130 городов России.

Клиенты Сбера могут заказать экспресс-доставку дебетовой карты в приложении «СберБанк Онлайн».