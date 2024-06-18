Врач рассказала, как защищать кожу от солнца

Для защиты кожи от негативного воздействия солнечных лучей важно использовать средства с SPF более 50. Об этом рассказала врач-дерматолог, косметолог, трихолог Татьяна Егорова, передает Pravda.Ru.

«Даже если вы загорели, все равно используйте SPF 50+. Его нужно выбирать по типу кожи — для жирной или для сухой. Есть SPF с механическими и химическими факторами защиты. Первый защищает лучше, чем второй, однако оставляет на коже белые следы», — подчеркнула эксперт.

При этом обгоревшую кожу необходимо скрывать под одеждой и увлажнять, родинки можно намазать специальными стиками или заклеить круглым лейкопластырем. Егорова уточнила, что попадание солнца на родинки может спровоцировать опасные кожные заболевания.

Главный технолог-разработчик бренда Pravilnaya Kosmetika Анастасия Новикова до этого рассказала «Газете.Ru», что существует два типа ультрафиолетовых лучей — UVB — средневолновые, которые формируют загар и вызывают ожоги, и UVA — длинноволновые лучи, которые проникают глубоко в кожу, вызывают повреждения в клеточной структуре. По ее словам, последние являются причиной фотостарения и возникновения рака кожи.

Ранее врач рассказала, как защитить волосы от негативного воздействия солнца.