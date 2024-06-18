Россиянам рассказали о роли внешнего вида в общении с окружающими

Внешний вид человека создает первое впечатление о нем как в бизнесе, так и в личном общении. Об этом в интервью Pravda.Ru рассказала основатель бренда одежды OVVIO Александра Тарловская.

По ее словам, прежде всего окружающие оценивают ухоженность, особенно это касается женщин. Она уточнила, что внимание уделяется состоянию кожи, правильному макияжу, маникюру, прическе и одежде. Эксперт отметила, что ношение даже трендовой одежды может испортить впечатление, если она не подходит человеку.

«Главный сегодняшний тренд — «умный гардероб». У человека может быть немного вещей, но они должны между собой сочетаться, миксоваться и создавать разные образы. Гармонично одетый человек транслирует уверенность, позитив. Такой образ сразу повышает его статус в глазах окружающих», — подчеркнула Тарловская.

Аналитики проекта «HR Lab. — Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия Здоровья» по итогам исследования для Аналитического центра «АльфаСтрахование», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого установили, что каждый пятый — 21,4% — работодатель обращает на внешний вид соискателей при трудоустройстве и основывается на нем при принятии решения о приеме на работу.

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