Жителям Петербурга рассказали о погоде 18 июня

В Санкт-Петербурге во вторник, 18 июня, ожидаются дожди и похолодание. Об этом сообщил синоптик Александр Колесов, передает «Мойка78».

Он отметил, что ночь на 18 июня стала одной из самых теплых за всю историю метеонаблюдений, однако, утром температура воздуха опустилась до +17,2°C.

«Виной всему атмосферный фронт, который начинается смещаться с запада Ленинградской области на территорию города. Так что начавшийся дождь несколько понизил температуру», — сообщил Колесов.

По его словам, в первой половине дня атмосферный фронт будет понемногу смещаться через Петербург на восток вместе с циклоном, который перейдет на север через восточные районы Ленинградской области. Местами в регионе могут пройти ливни, при этом во второй половине дня осадки прекратятся. Максимальная температура воздуха составит +20°C.

Накануне в пресс-службе столичного главка МЧС России сообщили, что в Москве 18 июня ожидаются ливни, гроза и сильный порывистый ветер. Сотрудники ведомства обратились к водителям с просьбой снизить скорость движения и увеличить дистанцию, избегая внезапных маневров.

Ранее москвичам рассказали, когда в столице закончатся ливни.