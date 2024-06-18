В Госдуме рассказали о работе над лекарственной безопасностью в России

Российские депутаты будут работать над лекарственной безопасностью в стране и технологическим суверенитетом, в частности. Об этом «Парламентской газете» рассказал член Комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров.

По его словам, в Госдуме создадут рабочую группу, которая будет решать вопросы стратегии лекарственной безопасности по примеру стратегии продовольственной безопасности. Он уточнил, что на данный момент в России функционируют более 500 заводов, которые обеспечивают производство готовых лекарственных форм и могут, в том числе, в короткие сроки повторить почти любую мировую технологию в производстве лекарств. Так, например, отечественные заводы смогли за четыре месяца запустить производство полного аналога препарата «Оземпик».

«Мы внимательно следим за дефектурой, то есть временным отсутствием препаратов, во всех регионах страны. Специальный ситуационный центр позволяет в режиме реального времени видеть, запас каких лекарств уменьшается на складах. И если что-то нам не поставляют, мы запускаем производство в России», — подчеркнул Петров.

15 июня пресс-служба Минздрава России сообщила, что первая партия препарата компании Biocad «Сенипрутуг» для лечения болезни Бехтерева вышла в гражданский оборот.

Ранее ученые нашли сочетание лекарств, продлевающих жизнь при болезни Альцгеймера.