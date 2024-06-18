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Полиция задержала еще одного фигуранта дела о массовом отравлении

ТАСС: по делу о массовом отравлении задержан гендиректор производителя фасоли

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Сергей Петров/NEWS.ru/TACC

Полиция задержала гендиректора фирмы «Савон-К» Анатолия Шина по делу о массовом отравлении в Москве и других регионах. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

По данным источника агентства, компания производила консервированную фасоль, которую использовали в салатах, ставшими причиной отравлений. В офисе задержанного провели обыски.

До этого в Москве задержали троих подозреваемых по делу о массовом отравлении. Как уточнил Telegram-канал Mash, задержаны Генеральный директор «Кухни на районе», а также коммерческий директор фирмы-поставщика продуктов и руководитель отдела качества.

Столичный главк СК России возбудил уголовное дело после массового отравления продуктами, которые жители Москвы заказали через сервис доставки продуктов. Пострадавшие обращались в московские больницы за медпомощью с признаками сильного пищевого отравления. Позже выяснилось, что с такими же симптомами попали в больницы и жители других городов.

Что известно о массовом отравлении — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на складах в Москве пытались уничтожить продукцию после инцидента с отравлениями.

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