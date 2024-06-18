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Юноша мечтал стать пожарным и сам устраивал пожары, чтобы научиться тушить огонь

В Оренбуржье на студента, мечтавшего стать пожарным, завели два дела о поджогах

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Светлана Шевченко/РИА Новости

В Оренбургской области молодой человек устроил четыре пожара, чтобы увидеть вблизи работу пожарных. Об этом рассказали в региональном МЧС.

По данным ведомства, студент с детства мечтал стать пожарным. В какой-то момент он решил самостоятельно научиться тушить огонь и не придумал ничего лучше, как самому устраивать поджоги и снимать процесс тушения на видео.

Он так хотел увидеть со стороны работу огнеборцев, что стал поджигать сараи, гаражи и другие постройки. В итоге юноша стал виновником как минимум четырех пожаров, по фактам поджогов были возбуждены два уголовных дела. Теперь молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что россиянина, пытавшегося поджечь военкомат и городскую администрацию, посадили на семь лет.

Ранее выяснилось, что одним из поджигателей синагоги в Варшаве был подросток.

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