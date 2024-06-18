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Фитнес-эксперт оценил, помогут ли упражнения избавиться от щек

Фитнес-эксперт Каневский: упражнения не помогут избавиться от щек

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Pexels

Упражнения для «похудения щек» и тренажер для накачки скул не помогут убрать щеки, если у человека есть избыточный вес или ожирение. Об этом «Москве 24» рассказал фитнес-эксперт, телеведущий Эдуард Каневский.

Он уточнил, что такие упражнения строятся на выполнении движений, которые используют преподаватели по развитию техники речи. Они задействуют многие мышцы лица и улучшают кровоток в данной области, однако, не помогут справиться с локальным жиром.

«Тренировки» для щек, а также тренажеры для накачки скул — это не что иное, как маркетинг и откровенное мошенничество. Деньги вы потратите, а результата не будет вообще. <...> Для снижения жировой массы тела нужно трудиться, следить за питанием, а также как следует отдыхать», — подчеркнул Каневский.

Кандидат медицинских наук, врач-стоматолог и ортодонт Анна Калинина до этого рассказала «Газете.Ru», что регулярно сосать большой палец очень даже полезно для поддержания молодости и красоты. По ее словам, это поможет избавиться от второго подбородка.

Ранее сообщалось, что российский хирург извлек из щеки военного похожий на боеприпас предмет.

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