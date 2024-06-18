Лесной пожар произошел рядом с Лос-Анджелесом

По меньшей мере 1200 человек эвакуированы в пригороде Лос-Анджелеса из-за лесных пожаров, их площадь выросла более чем на 12,2 акров (4,9 тыс. гектаров). Об этом сообщает The Washington Post.

Отмечается, что огонь распространился на юго-восток в сторону озера Пирамид. Стихия охватила большую площадь рядом с местным главным шоссе и продолжает распространяться.

По данным департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты Калифорнии, в результате пожара повреждены два коммерческих объекта. Причина возникновения пожара изучается.

Los Angeles Times сообщает, что площадь пожара по состоянию на вечер 17 июня выросла уже до 15 611 акров (6070 гектаров). Таким образом, этот пожар стал крупнейшим в штате Калифорния в этом году.

По данным издания, огонь угрожал домам, а также инфраструктуре, включая линии электропередачи, плотины и нефтепроводы. На месте работают пожарные службы.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.