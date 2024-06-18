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В Госдуме предложили провести в российских тюрьмах проверку на радикализм

Даванков предложил проверить СИЗО и тюрьмы РФ на насаждение радикальных религий

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Максим Блинов/РИА Новости

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил провести проверку на предмет насаждения радикальных течений религии в российских колониях и СИЗО. Об этом сообщило РИА Новости.

По данным агентства, парламентарий направил соответствующее обращение на имя директора ФСИН.

Даванков также предложил рассмотреть вопрос о необходимости увеличения тюремных сроков за пропаганду религиозного радикализма.

Поводом для обращения стал инцидент с захватом заложников в СИЗО №1 по Ростовской области. Даванков отметил, что захватчики в СИЗО были сторонниками «Исламского государства» (организация запрещена в России). По данным СМИ, преступники пытались завербовать как можно больше своих сокамерников, обещали им деньги на воле после побега.

По словам Даванкова, четверо заключенных в этом СИЗО рассказали, как их пытались завербовать, а сами захватчики долго обсуждали свой план. При этом у них были мобильные телефоны, оружие, координировали свои действия друг с другом и, возможно, внешними кураторами.

По данным журналистов, террористы долго готовились к преступлению и заранее ослабили решетку камеры для осуществления своего замысла. Дождавшись подходящего момента, они выбили преграду, пробрались во двор, а затем проникли в помещение дежурной части и захватили сотрудников изолятора.

Ранее в СИЗО Ростова-на-Дону нашли запрещенные предметы после захвата заложников.

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