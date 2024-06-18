Пятилетний мальчик выжил после падения из окна в Приморье

В Надеждинском районе Приморья дошкольник выпал из окна вместе с москитной сеткой. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Инцидент произошел в поселке Раздольное, из окна многоэтажки по улице Лазо выпал пятилетний мальчик. По предварительной информации, ребенок забрался на подоконник, облокотился на москитную сетку и вместе с ней упал с высоты третьего этажа.

Пострадавший выжил, он госпитализирован. По факту травмирования малолетнего проверку проводит краевая прокуратура, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

До этого сообщалось, что в Челябинске двухлетний ребенок упал с большой высоты и приземлился на козырек ресторана. Инцидент произошел в многоэтажке по улице Чайковского, двухлетнюю девочку нашли лежащей на козырьке ресторана. Ребенок выпал с балкона на восьмом этаже. Спасти пострадавшую не удалось.

Ранее в Торжке полуторагодовалый ребенок выпал из окна.