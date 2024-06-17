В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

В нескольких регионах Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса оповещения населения.

В настоящее время сирены звучат в Николаевской и Одесской областях. В Харьковской области воздушная тревога действует более трех часов.

До этого в Харькове произошли взрывы.

Днем в понедельник российские военные ударили по Миргороду в Полтавской области, где находится авиабаза Вооруженных сил Украины (ВСУ). Накануне украинское издание «Страна.ua» сообщало, что взрывы произошли в Миргороде в Полтавской области на Украине.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее российские войска ударили по расположению ВСУ в Запорожской области.