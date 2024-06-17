В ОСИГ позитивно оценили темпы развития туризма в России

Темпы развития туризма в России можно оценить позитивно. Об этом, комментируя доклад зампреда правительства РФ Дмитрия Чернышенко о старте нового туристического сезона, заявил президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков.

По его словам, динамика прироста туристического потока заметна не только в инфраструктуре юга России, но и в целом по стране, где развиваются новые туристические направления. Он отметил, что это происходит за счет государственной поддержки, увеличения средств размещения как модульных, так и капитальных объектов, их модернизация, создание круглогодичных термальных и банных комплексов, и бассейнов с подогревом.

«Мы видим, что прирост местами достигает и 30%. По Северному Кавказу, например, прирост туристического потока ежегодно составляет около 30%. По такому направлению, как Киров, который раньше не был туристическим направлением, было зафиксировано 350 тыс. туристов за весь прошлый год, в этом году на 1 июня за 5 месяцев - 500 тыс. туристов. В некоторых регионах наблюдается фактически бум туризма. Например, в таких регионах, как Калининградская область, Дагестан, Алтай и Байкал», — сказал он.

Также Волков рассказал о возросшем спросе на отдых у моря, где загрузка увеличивается в летний сезон до 100% и даже выше. При этом он отметил и позитивный тренд по бронированию в межсезонье.

«Надо отметить, что выездной туристический поток восстановился к доковидному уровню, даже превысил его по экономическим показателям на 20%. Но при этом все равно у нас внутренний поток не уменьшился. Были опасения, что выездной туристический поток восстановится и это уменьшит интерес россиян к поездкам по России, но с учетом волатильности рубля и увеличения стоимости турпоездок за рубеж в среднем на 30% россияне остаются внутри страны и оставляют деньги в России, так как для этого создаются все условия и в транспорте, и в туризме, и в санаторно-курортной деятельности», — подчеркнул президент ОСИГ.

По его словам, россияне активно путешествуют по собственным регионам, изучают страну в межрегиональном формате, уже ездят даже в так называемые нетуристические направления, например, в Марий Эл, Чувашию, Омскую область, тот же Киров и другие.

При этом Волков отметил, что турпоток в сателлиты Москвы - Московскую и Воронежскую области тоже прирастает ежегодно в среднем на 15%. Он объяснил, что с учетом высокой стоимости туристического продукта на исконно популярных летних направлениях таких, как Сочи, Анапа и Геленджик, а также сложностями с транспортной доступностью Крыма, граждане ищут альтернативные места для отдыха, например, Каспийское и Балтийское моря.

«Этот год можно особенно отметить температурой воды в море. Уже сейчас в Балтийском море 19 градусов, а в Черном море температура поднялась до показателей начала - середины июля. Пляжный сезон начинается раньше, и все стараются этим воспользоваться. Сегодня можно выбрать премиальное или бюджетное направление на любой вкус, и россияне этим охотно пользуются», — заключил глава ОСИГ.