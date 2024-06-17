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Сбер совместно с фондом «Защитники Отечества» помогут в адаптации ветеранам СВО

Сбер поможет ветеранам СВО и их семьям в обучении по ИТ-специальностям

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Пресс-служба Сбера

Сбер поможет ветеранам специальной военной операции (СВО) и членам их семей в обучении по ИТ-специальностям. Соглашение об этом заключили президент, председатель правления Сбера Герман Греф и председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, сообщает пресс-служба банка.

Соглашение предполагает совместную реализацию социально значимых проектов по созданию условий для трудоустройства ветеранов СВО и членов их семей, их социальной и профессиональной адаптации, обучению, переобучению и профессиональному развитию.

Стороны займутся разработкой и реализацией образовательных программ по развитию цифровых навыков, повышению финграмотности, информационной безопасности и другим направлениям.

«В результате образование для ветеранов специальной военной операции и членов их семей станет более доступным, в том числе благодаря передовым технологиям и сервисам на основе ИИ», — говорится в сообщении.

На данный момент уже более 70 участников начали онлайн-обучение в рамках курса «Школы 21», которое займет четыре месяца. Кроме того, участники программы смогут поступить на основное очное обучение в «Школу 21», где они изучат различные направления.

«Таким образом, «Школа 21» поможет получить востребованную ИТ-профессию, поддержку сообщества, а также начать работу по выбранной специальности», — говорится в сообщении.

В Сбере сообщили, что переехавшим для обучения в другой город, банк компенсирует затраты на проживание, а также будет выплачивать стипендию в течение года, до выхода на стажировку.

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