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Адвокат оценил идею не наказывать за самооборону при защите дома

Адвокат Горгадзе поддержал идею не наказывать за самооборону при защите дома

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Shutterstock/Christopher Slesarchik

Инициатива перестать считать превышением самообороны случаи, когда агрессор проникает в жилище, является правильной. Об этом «Ридусу» рассказал адвокат, председатель Общественной палаты Московской области Шота Горгадзе.

По его мнению, у россиян должно быть право на самооборону для защиты своей семьи. При этом он отметил, что на данный момент процент оправдательных приговоров по таким делам в России «меньше чем минимален». Послабления для обвиняемых можно добиться только в том случае, если получится создать медийный резонанс, уточнил эксперт.

«На улице бывают разные ситуации. Кто-то напал, кто-то случайно в драке, на эмоциях, кто-то поссорился... И тут, конечно, регулировать предел самообороны необходимо. Но кардинальнейшим образом отличается ситуация, когда грабитель проник в твое жилище. Это никогда не происходит спонтанно... случайно. <...>Я считаю, что в такой ситуации должна работать система «Мой дом — моя крепость», — подчеркнул Горгадзе.

17 июня в Госдуме предложили не наказывать за самооборону при защите жилища. В законопроекте сказано, что действия гражданина, которые направлены на защиту от посягательства, сопряженного с насилием, опасным для его жизни или жизни находящихся рядом людей, а также в случае угрозы применения такого насилия не должны считаться превышением самообороны.

Ранее юристы объяснили, как будет действовать закон о самообороне в доме.

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