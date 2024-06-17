Стало известно, повлияли ли санкции США против Мосбиржи на туротрасль в РФ

Санкции США против Московской биржи привели к неожиданной прибыли у туроператоров на Урале. Об этом ЕАН сообщил президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. По его словам, граждане начали оперативно вносить 100-процентную оплату путевок.

«У них не было понимания, как в дальнейшем развернется ситуация, тут же все сопровождалось слухами, порой самыми нелепыми. В итоге операторы совершенно неожиданно получили оплату за туры раньше сроков, предусмотренных договором. Для них это, безусловно, плюс, да и для туристов, я не думаю, что это минус», — отметил Мальцев.

Он добавил, что в целом западные рестрикции против Мосбиржи не изменили функционирование туристической отрасли. Текущая ситуация, по его словам, не отразилась и на динамике бронирований.

12 июня Минфин США сообщил, что ввел санкции против Московской биржи и Национального клирингового центра, который выступает посредником в сделках с валютой на площадке. НКЦ входит в группу Мосбиржи и Национального расчетного депозитария (НРД).

Позднее Мосбиржа заявила, что с 13 июня прекратит торги американским долларом и евро в связи с введенными санкциями США. Подчеркивалось, что биржа «обладает всем необходимым инструментарием», чтобы обеспечить бесперебойность торгов в условиях повышенной волатильности, включая дискретные аукционы, механизмы оперативного изменения риск-параметров.

Ранее россиянам объяснили, как теперь будет формироваться курс доллара и евро.