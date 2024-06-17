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Россиян предупредили об опасности отдыха на диких пляжах

Мособлпожспас предупредил об опасности отдыха на необорудованных пляжах

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Freepik.com

Отдых на необорудованных пляжах может быть опасным. Об этом предупредили спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас», сообщение которых приводит «Радио 1». Отмечается, что дно на диких участках побережья рек и озер, как правило, не очищено от травмоопасных предметов.

«В таких местах пловцам не следует нырять, прыгать с деревьев и игнорировать запрещающие таблички. Специалисты провели профилактические беседы с любителями водных развлечений и посоветовали им не употреблять на природе алкогольные напитки, не оставлять без присмотра детей и выбирать для купания только безопасные места», — рассказали в пресс-службе «Мособлпожспаса».

Советник руководителя Всероссийской общественной молодежной организации «Всероссийский студенческий корпус спасателей» Алексей Малов до этого предупреждал, что купаться можно только в специально оборудованных водоемах, где обследовано дно, а также дежурят спасатели и есть медицинский пункт.

Врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов говорил, что на тропических пляжах стоит остерегаться насекомых, к примеру, песчаных блох, которые могут через укус отложить в верхних слоях кожи яйца. Также, по его словам, существует вероятность встретиться с тропическим комаром, укус которого может вызвать лихорадку Денге.

Ранее врач рассказал, можно ли купаться в море с насморком.

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