Россиян предупредили об опасности отдыха на диких пляжах

Отдых на необорудованных пляжах может быть опасным. Об этом предупредили спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас», сообщение которых приводит «Радио 1». Отмечается, что дно на диких участках побережья рек и озер, как правило, не очищено от травмоопасных предметов.

«В таких местах пловцам не следует нырять, прыгать с деревьев и игнорировать запрещающие таблички. Специалисты провели профилактические беседы с любителями водных развлечений и посоветовали им не употреблять на природе алкогольные напитки, не оставлять без присмотра детей и выбирать для купания только безопасные места», — рассказали в пресс-службе «Мособлпожспаса».

Советник руководителя Всероссийской общественной молодежной организации «Всероссийский студенческий корпус спасателей» Алексей Малов до этого предупреждал, что купаться можно только в специально оборудованных водоемах, где обследовано дно, а также дежурят спасатели и есть медицинский пункт.

Врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов говорил, что на тропических пляжах стоит остерегаться насекомых, к примеру, песчаных блох, которые могут через укус отложить в верхних слоях кожи яйца. Также, по его словам, существует вероятность встретиться с тропическим комаром, укус которого может вызвать лихорадку Денге.

Ранее врач рассказал, можно ли купаться в море с насморком.