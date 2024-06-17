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В татарстанском кинопоселке «Семрук» хотят построить отель и ресторан

Отель и ресторан могут появиться в татарстанском кинопоселке «Семрук»

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Институт развития городов РТ

В декорациях кинопоселка «Семрук», который расположен в Лаишевском районе Татарстана, могут построить мастерские, фотоцентр, объект проживания, ресторан и музей. Об этом сообщает «БИЗНЕС Online» со ссылкой на пресс-службу дирекции по развитию природных территорий Института развития городов республики.

В пресс-службе уточнили, что сейчас ведутся поиски инвесторов, которые смогут сохранить первичный облик/архитектуру строений. Вблизи поселка на территории ТРК «Белые горы» также могут построить новый глэмпинг, который будет состоять из шести домов. В июне 2024 в кинопоселке также ожидается открытие визит-центра. Там можно будет узнать о событийной программе, экскурсиях и актуальных мероприятиях.

«Семрук» появился после съемок фильма «Зулейха закрывает глаза», в 2023 году здесь появились туристический кластер, парковка, визит-центр, асфальтированная дорога для экстренных служб, обслуживающей техники и машин малой грузоподъемности.

Вице-президент Гильдии рестораторов и отельеров Сергей Колесников до этого говорил, что глэмпинг — это относительно новый для России формат отдыха, который имеет много преимуществ по сравнению с обычными гостиницами или базами отдыха. По его словам, владельцам такой вид организации отдыха тоже выгоден, так как его в случае чего легко можно переместить на другое место.

Ранее сообщалось, что российских туристов заселили в недостроенный корпус гостиницы в Турции.

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