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В Москве определены некачественные продукты, которые могли стать причиной ботулизма

Ракова: в Москве определены продукты, которые могли стать источником ботулизма

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Пресс-служба Комплекса социального развития Москвы

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова, комментируя ситуацию с госпитализацией людей с подозрением на ботулизм, отметила, что проводится эпидемиологическое расследование. Ее слова приводит ТАСС.

Ракова отметила, что Департамент здравоохранения Москвы и столичные медорганизации полностью контролируют ситуацию в связи с обращением жителей столицы «с симптомами отравления и подозрением на ботулизм».

По ее словам, в столице определены основные продукты, которые могли стать источником отравления людей.

Распространение некачественной продукции приостановлено, уточнила она.

Заммэра проинформировала, что всего за медицинской помощью обратился 121 человек. По ее словам, 55 человек, заразившихся ботулизмом, находятся в тяжелом состоянии, 30 из них — в реанимации.

Дело о массовом отравлении в Москве было возбуждено 15 июня.

Источник Telegram-канала 112 заявлял, что в день в столице регистрируют порядка 30-40 пациентов, у которых подозревают ботулизм. Таких пациентов тщательно обследуют, при этом до готовности результатов анализов им ставится предварительный диагноз «гастроэнтерит», говорится в сообщении.

Ранее в Свердловской области отравились аграрии.

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