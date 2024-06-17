Врач рассказала, могут ли пациенты в коме слышать голоса близких

Пациенты, которые находятся в коме, могут слышать голоса близких людей. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказалач врач отделения реанимации и интенсивной терапии II ФГБНУ «РНЦХ имени академика Б.В. Петровского» Любовь Сорокина.

Она отметила, что у некоторых из них может даже проявляться реакция в виде слез, когда с ними разговаривают родные. По ее словам, поэтому врачи разрешают подержать пациента за руку.

«Бывает, например, лежит девочка после ДТП с черепно-мозговой травмой, переломами таза, почки отказали. Ты лечишь ее, а она в коме, показатели плохие, надежда угасает, и ты думаешь, что мы ее не вытянем, ничего хорошего не будет. Но в какой-то момент она начинает просыпаться, шевелит рукой, слеза появляется, слышит маму, потом встает на ноги, начинает ходить. Это настоящее чудо», — сказала Сорокина.

Профессор психологии Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Мартин Монти до этого рассказал, что применение препаратов для увеличения количества дофамина в мозге, глубокая стимуляция электричеством и воздействие сфокусированным ультразвуком может вывести человека из комы.

Ранее россиянка впала в кому после посещения гинеколога.