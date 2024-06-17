Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач рассказала, могут ли пациенты в коме слышать голоса близких

Врач Сорокина: пациенты в коме могут слышать голоса близких

close
100%
Depositphotos

Пациенты, которые находятся в коме, могут слышать голоса близких людей. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказалач врач отделения реанимации и интенсивной терапии II ФГБНУ «РНЦХ имени академика Б.В. Петровского» Любовь Сорокина.

Она отметила, что у некоторых из них может даже проявляться реакция в виде слез, когда с ними разговаривают родные. По ее словам, поэтому врачи разрешают подержать пациента за руку.

«Бывает, например, лежит девочка после ДТП с черепно-мозговой травмой, переломами таза, почки отказали. Ты лечишь ее, а она в коме, показатели плохие, надежда угасает, и ты думаешь, что мы ее не вытянем, ничего хорошего не будет. Но в какой-то момент она начинает просыпаться, шевелит рукой, слеза появляется, слышит маму, потом встает на ноги, начинает ходить. Это настоящее чудо», — сказала Сорокина.

Профессор психологии Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Мартин Монти до этого рассказал, что применение препаратов для увеличения количества дофамина в мозге, глубокая стимуляция электричеством и воздействие сфокусированным ультразвуком может вывести человека из комы.

Ранее россиянка впала в кому после посещения гинеколога.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами