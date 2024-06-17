Стало известно, в каких сферах компании чаще предлагают сотрудникам удаленку

Порядка 34% российских компаний сегодня готовы предложить сотрудникам удаленный или гибридный формат работы, рассказал руководитель «Школы развития карьеры», HR-эксперт Гарри Мурадян. Чаще всего это затрагивает IT-сферу, сервис, продажи и компании по контролю качества услуг, отметил он в беседе с НСН.

Не предусматривается гибридный или удаленный формат работы в производстве, сфере безопасности, медицине, добавил эксперт. По его словам, в целом число компаний, которые готовы к удаленке, сокращается.

«Нужно понимать, что у нас в стране сейчас идет курс на создание технологического суверенитета, а значит число производственных компаний кратно увеличилось. Доля таких компаний в российской экономике стала больше, что привело к сокращению предложений удаленного графика», — заявил Мурадян, напомнив, что банки запретили своим айтишникам удаленную работу.

Напомним, специалисты рынка туда сообщали, что в России в удаленном режиме наиболее востребованы работники сферы IT, оптовой и розничной торговли, сферы услуг и креативной индустрии. Так, в IT для работы на удаленке чаще привлекают программистов со средней зарплатой в 168 тыс. рублей, тестировщиков (137 тыс. рублей), веб-дизайнеров (81,5 тыс. рублей).

Ранее стало известно, что беременных в России хотят перевести на удаленку.