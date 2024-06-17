Самым лучшим сортом обычной малины является «Новость Кузьмина», такая ягода считается эталоном вкуса. Об этом в интервью Pravda.Ru рассказал агроном-плодоовощевод Николай Зайцев.

Он уточнил, что малина бывает традиционной, которая дает урожай в начале июля, а также ремонтантной — она плодоносит на однолетних и двухлетних побегах и дает два урожая. Эксперт продолжил, что желтые сорта малины обычно дают более вкусные и сладкие ягоды.

«Я сейчас обслуживаю два хозяйства. В одном — три гектара малины, в другом — один. Мы используем такие сорта, как «Атлант», это очень урожайный сорт, но он немножко кисловат. «Атлант», «Поклон Казакову» — это два суперсорта. Сейчас размножаем только «Поклон Казакову», потому что он, хоть и менее урожайный, но вкуснее. По вкусу это лучший сорт отечественной селекции», — добавил Зайцев.

Онколог-химиотерапевт, заместитель главного врача по лечебной части «Евроонко» Максим Астраханцев до этого говорил, что салина, гранат, виноград, томаты, баклажаны и авокадо являются натуральными источниками антиоксидантов, способных бороться с образованием раковых клеток.

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