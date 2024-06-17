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Пассажиры городского транспорта Москвы смогут получать кешбэк

Москвичам вернут часть затрат на поездки на городском транспорте

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Пресс-служба Московского метрополитена

При оплате проезда через Систему быстрых платежей (СБП) в городском транспорте пассажирам будет возвращаться 15 рублей с каждой поездки, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, акция пройдет с 17 июня по 31 декабря 2024 года.

Чтобы получить кешбэк за поездки, необходимо один раз оформить бесплатную подписку СБП в приложении «Метро Москвы».

Ликсутов отметил, что при оплате поездок в метро, на МЦК и речном транспорте необходимо сгенерировать QR-код в приложении и отсканировать его на турникете. В наземном транспорте — считать через приложение камерой смартфона QR-код на валидаторе.

«С партнерами из НСПК мы делаем поездки в городском транспорте столицы не только комфортными, но и выгодными. Система быстрых платежей в открытом тестовом режиме доступна на всех турникетах метро, МЦК, речном и наземном транспорте», — сказал он.

Также Ликсутов добавил, что благодаря нововведениям владельцы устройств на базе iOS смогут снова оплачивать поездки с помощью своих смартфонов.

«Продолжаем внедрять цифровые транспортные сервисы и совершенствовать билетную систему по задаче мэра Москвы Сергея Собянина», — сказал Ликсутов.

Ранее Максим Ликсутов рассказал, что москвичи могут оплачивать проезд в городском транспорте столицы виртуальной картой «Тройка».

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