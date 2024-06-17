Эксперты назвали противопоказания для проведения профессиональной зубной чистки

Профессиональную чистку зубов у стоматолога можно делать не всем людям. Среди противопоказаний на первое место эксперты ставят сердечно-сосудистые заболевания – такие, как сердечная недостаточность или инфаркт миокарда. В этих случаях повышается риск инфекций и осложнений, выяснила Общественная Служба Новостей.

Если человек с проблемами с сердцем решается на чистку, он должен предупредить врача, чтобы он принял меры предосторожности. Нельзя также идти на чистку зубов при нарушениях свертываемости крови – к примеру, при гемофилии или приеме антикоагулянтов. В этом случае есть риск кровотечения во время процедуры.

У пациентов со слабым иммунитетом есть риск заражения инфекцией, поэтому для них требуется принимать дополнительные меры предосторожности. По этой причине людям на химиотерапии или с ВИЧ-инфекцией следует предупреждать об этом врача.

Также нужно учитывать наличие аллергии, так как может появиться такая реакция на анестезию или какие-либо материалы во время процедуры. Любые другие медицинские проблемы или особенности важно обсуждать с врачом перед началом чистки зубов, подчеркивают специалисты. Стоматолог должен оценить ситуацию и предпринять меры для проведения безопасной процедуры.

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