Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперты назвали противопоказания для проведения профессиональной зубной чистки

ОСН: при болезнях сердца и слабом иммунитете нельзя делать чистку зубов

close
100%
Shutterstock

Профессиональную чистку зубов у стоматолога можно делать не всем людям. Среди противопоказаний на первое место эксперты ставят сердечно-сосудистые заболевания – такие, как сердечная недостаточность или инфаркт миокарда. В этих случаях повышается риск инфекций и осложнений, выяснила Общественная Служба Новостей.

Если человек с проблемами с сердцем решается на чистку, он должен предупредить врача, чтобы он принял меры предосторожности. Нельзя также идти на чистку зубов при нарушениях свертываемости крови – к примеру, при гемофилии или приеме антикоагулянтов. В этом случае есть риск кровотечения во время процедуры.

У пациентов со слабым иммунитетом есть риск заражения инфекцией, поэтому для них требуется принимать дополнительные меры предосторожности. По этой причине людям на химиотерапии или с ВИЧ-инфекцией следует предупреждать об этом врача.

Также нужно учитывать наличие аллергии, так как может появиться такая реакция на анестезию или какие-либо материалы во время процедуры. Любые другие медицинские проблемы или особенности важно обсуждать с врачом перед началом чистки зубов, подчеркивают специалисты. Стоматолог должен оценить ситуацию и предпринять меры для проведения безопасной процедуры.

Ранее стоматологи развеяли миф о том, что кокосовое масло отбеливает зубы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами