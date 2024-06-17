Психолог рассказал, как стать хорошим отцом

Отцам не стоит пытаться быть идеальными, вместо этого лучше регулярно демонстрировать детям любовь и проявлять привязанность. Об этом «Москве 24» рассказал московский психолог Денис Хакимов.

Кроме того, стоит выстраивать здоровые отношения между родителями, чтобы у ребенка появлялись понятия о любви и поддержке, а также не забывать о помощи по хозяйству со стороны мужчин. В вопросах воспитания эксперт советует отцам применять собственный опыт из детства.

«Возможно, ваш отец был той фигурой, на которую хотелось равняться. Почему бы не закрепить это уже в собственной семье? И наоборот: то, что было неприятно, деструктивно — тоже опыт. Зная, как делать не надо, в наших силах избегать негатива, с которым, к сожалению, столкнулись сами», — пояснил Хакимов.

По его словам, важно также осознать, что после появления ребенка привычный уклад жизни изменится — появятся новые обязанности, заботы и ответственность. Если у отца не получается выстроить общение с ребенком, можно обратиться к специалисту, заключил психолог.

Американские ученые из Университета Южной Калифорнии обнаружили связь между количеством детей и восприятием смысла жизней у их родителей. Результаты показали, что люди с большим количеством детей и лучшим качеством романтических отношений, как правило, находят больший смысл в жизни. В среднем мужчины сообщили о несколько большем смысле жизни, чем женщины.

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