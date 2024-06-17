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В России оценили, стоит ли заменять ЕГЭ на советские экзамены

Специалист Милкус: ЕГЭ не стоит заменять на советские выпускные экзамены

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Виталий Аньков/РИА Новости

Замена единого государственного экзамена (ЕГЭ) на старую советскую систему сдачи выпускных экзаменов сделает процесс необъективным. Таким мнением в беседе с kp.ru поделился заведующий лабораторией медиакоммуникаций в образовании Высшей школы экономики Александр Милкус.

Он отметил, что пятерки выпускников столичного математического лицея и поселковой школы будут разными. Кроме того, у них может быть разный уровень знаний. При этом ЕГЭ делают одинаковым для всех школьников. Еще один минус, по словам эксперта, заключается в том, что многим школьникам, которые захотят поступить в московский вуз, нужно будет приезжать в Москву и тратить деньги на проезд и жилье.

«Поступать в несколько вузов одновременно, как сейчас, раньше было невозможно. Если институты и университеты будут сами набирать «своего» абитуриента, мы не знаем сложность этих экзаменов. Кто-то занизит планку, а кто-то повысит ее. Наконец, вспомним, что до появления ЕГЭ вузы брали деньги с абитуриентов за то, чтобы подготовить их для сдачи вступительных экзаменов, которые сами же и разработали», — заключил Милкус.

6 июня сообщалось, что депутаты Госдумы от фракций ЛДПР, КПРФ и СРЗП намерены внести в парламент законопроект об отмене ЕГЭ и возвращении традиционных экзаменов. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что ЕГЭ следует заменить на государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, которая пройдет в форме государственных экзаменов.

Ранее ректор МГУ поддержал идею отмены ЕГЭ.

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