Россиянам объяснили, как быстро сформировать финансовую подушку

Финансовая подушка отличается от обычных накоплений тем, что ее не используют для текущих расходов. Накопить ее можно достаточно быстро, если следовать определенным правилам, считает финансовый консультант Ольга Матвеева. Начать нужно с анализа расходов по разным категориям – от питания до бытовых нужд, посоветовала она в беседе с RT.

После анализа трат от каждой категории нужно отнять и отправить в накопления от 2 до 5%. При фиксированном доходе нужно определить минимальную сумму, которая будет регулярно добавляться в копилку.

При отказе от импульсивной покупки ее полную стоимость также нужно вкладывать в накопления, отметила Матвеева. Кроме того, она порекомендовала отправлять на накопительный счет средства кешбэка.

«Посмотрите, сколько баллов, полученных за предыдущую покупку, вы списали на товары, и отложите такую же сумму в денежном эквиваленте в пользу накоплений», — посоветовала финансовый консультант.

В недавнем исследовании выяснилось, что для большинства россиян наиболее комфортна финансовая подушка в 500 тыс. рублей. Самая маленькая сумма накоплений в размере до 50 тыс. рублей комфортна лишь для 5% участников опроса. О планах формирования финансовой подушки в 2024 году сообщили 78% респондентов.

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