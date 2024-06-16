Исламовед назвал причины снижения числа молящихся в столичных мечетях на Курбан-байрам

Число верующих, посетивших мечети Москвы на праздник Курбан-байрам в этом году снизилось, поскольку после трагедии в концертном зале «Крокус сити холл» количество мигрантов в России сократилось. Такое мнение в интервью каналу Ценности.РФ высказал исламовед Роман Силантьев.

«Те, кто остался, на такие массовые мероприятия ходить стали меньше, так как в стране идет вектор на резкое ужесточение миграционной политики», — констатировал эксперт.

Комментируя слова главы Духовного управления мусульман РФ Равиля Гайнутдина о том, что количество прихожан в главный исламский праздник снизилось в связи периодом летних отпусков, Силантьев сказал, что ранее время отпусков не мешало прихожанам мечетей побивать в Курбан-байрам рекорды посещаемости.

Равиля Гайнутдина исламовед назвал муфтием мигрантов. По его словам, коренных мусульман у муфтия минимальное количество.

«Для иллюстрации: на одном из ТГ-каналов недавно была новость о том, что в подшефном муфтию Равилю Московском исламском институте порядка 65% студентов — таджики. К тому же коренные российские мусульмане хотели бы в мечети и по-татарски поговорить, и проповеди на нем услышать, а таджики к татарскому не особенно склонны», — добавил Силантьев.

Ранее председатель Духовного управления мусульман РФ муфтий Равиль Гайнутдин рассказал РИА Новости, что число молящихся в Москве мусульман на Курбан-байрам традиционно меньше, чем на Ураза-байрам.

Священнослужитель объяснил эту тенденцию тем, что сейчас лето, время отпусков, многие мусульмане уезжают на родину. Кроме того, он назвал этот религиозный праздник семейным, когда надо быть с родными и близкими.

Сегодня, 16 мая, мусульмане в России и по всему миру отмечают Курбан-байрам — праздник окончания хаджа, то есть паломничества в священный город Мекка.