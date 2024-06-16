В Мытищах появится новая поликлиника с силуэтом в виде самолета оригами

Поликлинику, рассчитанную на 200 посещений в смену, начали строить на улице Советской в поселке Пироговском в городе Мытищи Московской области. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Объект возведут по федеральному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения РФ» нацпроекта «Здравоохранение». Силуэт здания будет напоминать самолет оригами.

В трехэтажном здании общей площадью 3,4 тыс. кв. м будут обслуживать детей и взрослых.

В поликлинике будут вести прием участковые терапевты, педиатры и узкопрофильные специалисты, а также откроются кабинеты функциональной диагностики, восстановительного лечения и профилактики.

В пресс-службе министерства строительного комплекса области уточнили, что сейчас на объекте выполняются работы подготовительного этапа, разработка котлована, а также устройство бетонной подготовки и гидроизоляции.

Медучреждение оснастят необходимым оборудованием. На территории сделают парковку и благоустроят зону отдыха. Сдать объект планируют уже в этом году.

Федеральный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» реализуется с 2022 года по нацпроекту «Здравоохранение». Его цель — организация оказания медицинской помощи рядом с местом жительства, обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения.