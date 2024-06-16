Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Мытищах появится новая поликлиника с силуэтом в виде самолета оригами

В Мытищах построят поликлинику на 200 посещений в смену

close
100%
Shutterstock

Поликлинику, рассчитанную на 200 посещений в смену, начали строить на улице Советской в поселке Пироговском в городе Мытищи Московской области. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Объект возведут по федеральному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения РФ» нацпроекта «Здравоохранение». Силуэт здания будет напоминать самолет оригами.

В трехэтажном здании общей площадью 3,4 тыс. кв. м будут обслуживать детей и взрослых.

В поликлинике будут вести прием участковые терапевты, педиатры и узкопрофильные специалисты, а также откроются кабинеты функциональной диагностики, восстановительного лечения и профилактики.

В пресс-службе министерства строительного комплекса области уточнили, что сейчас на объекте выполняются работы подготовительного этапа, разработка котлована, а также устройство бетонной подготовки и гидроизоляции.

Медучреждение оснастят необходимым оборудованием. На территории сделают парковку и благоустроят зону отдыха. Сдать объект планируют уже в этом году.

Федеральный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» реализуется с 2022 года по нацпроекту «Здравоохранение». Его цель — организация оказания медицинской помощи рядом с местом жительства, обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами