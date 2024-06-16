Подмосковные Люберцы приняли фестиваль «Сабантуй»

В Московской области в 22-й раз отпраздновали татаро-башкирский семейный фестиваль «Сабантуй». По традиции, каждый год фестиваль принимает новый город. На этот раз его площадкой стал Центральный парк в Люберцах.

Этот праздник татары и башкиры ежегодно отмечают в честь окончания весенних полевых работ. В наши дни «Сабантуй» включен в список шедевров культурного наследия ЮНЕСКО. Люди разных национальностей приезжают поучаствовать в квестах и разнообразных активностях, отведать чак-чак, посмотреть концерт.

Министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе отметила, что в регионе существует 130 национальных общественных объединений, и такие фестивали очень важны.

«Они способствуют укреплению дружеских межнациональных связей, знакомят людей с традициями и культурой разных народов», — сказала Швелидзе.

В этот раз фестиваль объединил более 30 тысяч жителей, гостей Подмосковья и других регионов страны. Вход был свободным.

Ярким событием праздника стали соревнования по национальной борьбе на поясах. Кореш – это спортивное единоборство с тысячелетней историей. Чтобы в нем победить, необходимо положить противника на ковер, применив ловкость и разрешенные приемы. Самого сильного спортсмена называют батыром «Сабантуя».

Помимо корэша, участники испытывали себя и в других состязаниях. Например, пробегали дистанцию в мешке, залезали на абсолютно гладкий столб или боролись в перетягивании каната.

Для юных гостей состоялась дискотека от «СоюзМультПарка».

Фестиваль организован Региональной татарской национально-культурной автономией Московской области (РТНКА МО) при поддержке Министерства информационных и социальных коммуникаций Подмосковья.

«Сегодняшняя политическая ситуация в мире показывает, насколько важно укреплять дружбу между народами, оказывать помощь там, где она необходима. И наш фестиваль — это, прежде всего, праздник дружбы и сплочения», — сказал председатель РТНКА МО Фарит Мухтасаров.