Для участников программы «Время героев» пройдут семейные дни

На площадке мастерской управления «Сенеж» 15-16 июня для участников программы «Время героев» запланированы семейные выходные, которые слушатели проведут с родными. Об этом сообщается в Telegram-канале «Соловьев».



«В программе — совместные водные прогулки по озеру Сенеж, рыбалка, секция «Время с папой», студия «Самая красивая» для участниц программы и жен участников СВО, разнообразные мастер-классы, подъем на воздушных шарах и дискотека для всей семьи под музыкальное сопровождение от кавер-группы», — говорится в сообщении.

Напомним, программа «Время героев» — это важнейший проект подготовки управленческих кадров на базе РАНХиГС и платформы «Россия — страна возможностей», предназначенный для продвижения ветеранов и героев специальной военной операции. Она реализована по поручению президента России Владимира Путина Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе мастерской управления «Сенеж».