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СК начал проверку по факту взрыва газопровода под Саратовом

СК в Саратове начал проверку по факту взрыва газа в подземном магистральном трубопроводе

В Следственном комитете России по Саратовской области заявили, что следователи начали процессуальную проверку по факту взрыва газа в подземном магистральном трубопроводе вблизи Саратова. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В заявлении отмечается, что по факту произошедшего организована доследственная проверка по статье Уголовного кодекса Российской Федерации «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

В СК добавили, что по результатам проверки будет принято соответствующее решение.

До этого губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что в Саратове не будет перебоев с подачей газа из-за аварии, которая произошла недалеко от города.

15 июня Бусаргин сообщил, что на газопроводе в районе села Сторожевка, по предварительной информации, в связи с аномальной жарой произошла разгерметизация, в результате чего случился пожар.

Также сообщалось, что предварительная причина случившегося — повторная утечка газа. Предыдущая произошла 16 мая во время расчистки от остатков сооружений и деревьев территории Столыпинского индустриального парка. Тогда утечку обнаружили и устранили.

Ранее очевидец рассказал о пожаре на газопроводе под Саратовом.

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