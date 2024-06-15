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Губернатор сообщил о локализации пожара на газопроводе в Саратовской области

Губернатор Бусаргин: пожар на газопроводе в Саратовской области локализовали

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Телеграм-канал «Mash»

Сотрудники экстренных служб локализовали ландшафтный пожар на газопроводе в Саратовской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

По его словам, идет выжигание остатков газа из трубопровода, после чего горение будет остановлено.

15 июня Бусаргин рассказал, что на газопроводе в районе села Сторожевка, по предварительной информации, в связи с аномальной жарой произошла разгерметизация, в результате чего произошло возгорание.

Также сообщалось, что предварительная причина случившегося — повторная утечка газа. Предыдущая произошла 16 мая во время расчистки от остатков сооружений и деревьев территории Столыпинского индустриального парка. Тогда утечку обнаружили и устранили.

До этого в Апшеронском районе Краснодарского края произошел взрыв газа на турбазе «Водолей», за этим последовал пожар.

Ранее в Нижегородской области случился взрыв баллона с бытовым газом.

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